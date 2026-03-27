Джефф Тиг назвал лучшего белого американского баскетболиста в НБА

Бывший разыгрывающий «Атланты Хокс» Джефф Тиг высоко оценил дебютный сезон новичка «Шарлотт Хорнетс» Кона Книппела. Тиг заявил, что 20-летний защитник уже превосходит таких игроков, как Остин Ривз и Купер Флэгг.

«Кон Книппел, возможно, лучший белый американский баскетболист в лиге прямо сейчас. Я бы выбрал его вместо Остина Ривза. Купер Флэгг хорош, но он не на этом уровне», — сказал Тиг в подкасте Club 520.

Книппел, выбранный под четвёртым номером на драфте-2025, проводит впечатляющий дебютный сезон. В среднем он набирает 19,1 очка, делает 5,3 подбора и 3,5 передачи при 43,6% реализации трёхочковых. «Шарлотт» показывает один из лучших результатов за последние годы во многом благодаря игре новичка, который уже установил несколько рекордов для первогодок в истории клуба.