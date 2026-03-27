Представитель команды НБА просматривал в Москве российского баскетболиста

По информации «Чемпионата», ассистент генерального менеджера команды НБА «Портленд Трэйл Блэйзерс» Майк Шмитц побывал в России и 11 марта посетил матч ЦСКА — «Локомотив-Кубань» (93:89) в рамках Winline Basket Cup.

Он прилетел в столицу России, чтобы отсмотреть игру защитника «Локомотива-Кубань» Всеволода Ищенко. «Портленд» интересуется россиянином и изучает вариант с его подписанием. Однако пока нельзя говорить о принципиальной позиции американской команды по молодому защитнику. Об этом также сообщает журналист Владимир Спивак в своём телеграм-канале.

В нынешнем сезоне Всеволод Ищенко провёл в рамках Единой лиги ВТБ 29 матчей, в которых набирает в среднем 8,6 очка и совершает 4,8 подбора.