Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Партизан Белград — Валенсия Баскет. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Представитель команды НБА просматривал в Москве российского баскетболиста

Комментарии

По информации «Чемпионата», ассистент генерального менеджера команды НБА «Портленд Трэйл Блэйзерс» Майк Шмитц побывал в России и 11 марта посетил матч ЦСКА — «Локомотив-Кубань» (93:89) в рамках Winline Basket Cup.

Winline Basket Cup . Группа A
11 марта 2026, среда. 20:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
93 : 89
Локомотив-Кубань
Краснодар
ЦСКА: Уэйр - 16, Тримбл - 15, Руженцев - 14, Жан-Шарль - 12, Карпенко - 10, Астапкович - 8, Кливленд - 7, Ухов - 5, Митрович - 4, Ганькевич - 2, Чадов, Курбанов
Локомотив-Кубань: Мартин - 19, Хаджибегович - 15, Квитковских - 13, Миллер - 12, Ищенко - 9, Мур - 8, Коновалов - 7, Темиров - 3, Хантер - 3, Попов, Ведищев, Шеянов

Он прилетел в столицу России, чтобы отсмотреть игру защитника «Локомотива-Кубань» Всеволода Ищенко. «Портленд» интересуется россиянином и изучает вариант с его подписанием. Однако пока нельзя говорить о принципиальной позиции американской команды по молодому защитнику. Об этом также сообщает журналист Владимир Спивак в своём телеграм-канале.

В нынешнем сезоне Всеволод Ищенко провёл в рамках Единой лиги ВТБ 29 матчей, в которых набирает в среднем 8,6 очка и совершает 4,8 подбора.

Американцы уже давно не лучшие в НБА. Кто способен прервать эту тенденцию?
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android