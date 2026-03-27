Партизан Белград — Валенсия Баскет. Прямая трансляция
Вагнер сохраняет шанс вернуться в НБА до конца регулярного чемпионата

Главный тренер «Орландо Мэджик» Джамал Мосли заявил, что немецкий форвард Франц Вагнер может вернуться на площадку до окончания регулярного чемпионата.

«Если он готов, сыграет. Я не устанавливаю жёстких требований по количеству матчей перед плей-офф», — цитирует Мосли журналист Orlando Sentinel Джейсон Бид.

Мосли также отметил, что восстановление Вагнера идёт с положительной динамикой.

Вагнер пропустил 20 матчей подряд из‑за травмы голеностопа, полученной 7 декабря в игре с «Нью-Йорк Никс». В текущем сезоне немец принял участие в 28 матчах, набирая в среднем 21,3 очка, делая 5,8 подбора и 3,6 передачи.

