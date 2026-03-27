Клуб Евролиги объявил об увольнении главного тренера

Итальянский баскетбольный клуб «Виртус Болонья» объявил о расторжении контракта с главным тренером Душко Ивановичем. Об этом сообщается на официальном сайте команды.

Черногорский специалист возглавил «Виртус» по ходу прошлого сезона, сменив Луку Банки, а по окончании кампании подписал годичное продление соглашения. В текущем розыгрыше Евролиги болонцы уверенно начали сезон и долго сохраняли шансы на попадание в плей‑офф, однако затем последовал спад. В последних 10 матчах команда одержала всего две победы.

«Виртус» занимает 15-е место в турнирной таблице Евролиги с балансом побед и поражений 13‑20. При этом в национальном чемпионате дела у клуба идут значительно лучше: после 22 туров болонцы лидируют в Серии А с результатом 18‑4.