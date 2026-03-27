Диабате отказался садиться за руль с Ламело Боллом

Форвард «Шарлотт Хорнетс» Мусса Диабате дал неожиданно откровенный ответ на вопрос, доводилось ли ему быть пассажиром в машине под управлением одноклубника Ламело Болла.

«Ни за что, и никогда не сяду», — заявил Диабате в подкасте Зака Лоу на Spotify.

Поводом для вопроса послужило резонансное происшествие в середине февраля. Болл, управляя камуфляжным Hummer, столкнулся с другим автомобилем на перекрёстке. На опубликованной в соцсетях видеозаписи видно, как разыгрывающий «Хорнетс» выходит из внедорожника и пересаживается в чёрный Lamborghini, после чего покидает место аварии. Позже его забрали одноклубник Брэндон Миллер и сотрудник службы безопасности команды.

С тех пор в соцсетях шутят, что после матчей «Хорнетс» лучше держаться подальше от дорог, чтобы не попасть в авантюру с участием Болла. Как выяснилось, даже его партнёры по команде предпочитают не рисковать.