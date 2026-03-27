Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Партизан Белград — Валенсия Баскет. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Диабате отказался садиться за руль с Ламело Боллом

Комментарии

Форвард «Шарлотт Хорнетс» Мусса Диабате дал неожиданно откровенный ответ на вопрос, доводилось ли ему быть пассажиром в машине под управлением одноклубника Ламело Болла.

«Ни за что, и никогда не сяду», — заявил Диабате в подкасте Зака Лоу на Spotify.

Поводом для вопроса послужило резонансное происшествие в середине февраля. Болл, управляя камуфляжным Hummer, столкнулся с другим автомобилем на перекрёстке. На опубликованной в соцсетях видеозаписи видно, как разыгрывающий «Хорнетс» выходит из внедорожника и пересаживается в чёрный Lamborghini, после чего покидает место аварии. Позже его забрали одноклубник Брэндон Миллер и сотрудник службы безопасности команды.

С тех пор в соцсетях шутят, что после матчей «Хорнетс» лучше держаться подальше от дорог, чтобы не попасть в авантюру с участием Болла. Как выяснилось, даже его партнёры по команде предпочитают не рисковать.

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android