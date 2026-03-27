Енисей — Бетсити Парма. Прямая трансляция
Фенербахче — Жальгирис, результат матча 27 марта 2026, счёт 82:92, Евролига-2025/2026

«Фенербахче» уступил «Жальгирису» в матче Евролиги
Сегодня, 27 марта, состоялся матч регулярного чемпионата Евролиги. «Фенербахче» принимал «Жальгирис». Литовский клуб нанёс сопернику поражение со счётом 92:82 (22:25; 27:19; 17:18; 26:20).

Евролига . Регулярный чемпионат. 34-й тур
27 марта 2026, пятница. 20:45 МСК
Фенербахче
Стамбул, Турция
Окончен
82 : 92
Жальгирис
Каунас, Литва
Фенербахче: Бэкот, Бирсен, Болдуин, Хортон-Такер, Бостон, де Коло, Битим, Янтунен, Холл, Сильва, Колсон, Берч
Жальгирис: Уильямс-Госс, Франсиско, Райт, Браздейкис, Гедрайтис, Тубелис, Ло, Слева, Бирутис, Буткевичюс, Сирвидис, Улановас

Хозяева выиграли первую четверть (25:22), но во втором отрезке литовцы перехватили инициативу и ушли на перерыв с преимуществом 49:44. В третьей четверти «Фенербахче» сократил отставание до двух очков, но концовка осталась за гостями — 66:62. В заключительной десятиминутке команда Шарунаса Ясикявичюса вышла вперёд, однако удержать победу не смогла. Итоговый счёт — 92:82 в пользу гостей. Отметим, для турецкого клуба это поражение стало вторым подряд и 11-м в сезоне.

Матч с трибуны наблюдали президент клуба Садеттин Саран и главный тренер футбольной команды «Фенербахче» Доменико Тедеско.

