«Фенербахче» уступил «Жальгирису» в матче Евролиги

Сегодня, 27 марта, состоялся матч регулярного чемпионата Евролиги. «Фенербахче» принимал «Жальгирис». Литовский клуб нанёс сопернику поражение со счётом 92:82 (22:25; 27:19; 17:18; 26:20).

Хозяева выиграли первую четверть (25:22), но во втором отрезке литовцы перехватили инициативу и ушли на перерыв с преимуществом 49:44. В третьей четверти «Фенербахче» сократил отставание до двух очков, но концовка осталась за гостями — 66:62. В заключительной десятиминутке команда Шарунаса Ясикявичюса вышла вперёд, однако удержать победу не смогла. Итоговый счёт — 92:82 в пользу гостей. Отметим, для турецкого клуба это поражение стало вторым подряд и 11-м в сезоне.

Матч с трибуны наблюдали президент клуба Садеттин Саран и главный тренер футбольной команды «Фенербахче» Доменико Тедеско.