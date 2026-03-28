«Панатинаикос» обыграл «Монако» в матче Евролиги

Сегодня, 27 марта, в Греции завершился матч регулярного чемпионата Евролиги. Местный «Панатинаикос» на своём паркете переиграл «Монако» 107:97 (15:16; 37:19; 26:27; 29:35).

Гости хорошо начали встречу и после первой четверти вели 16:15. Однако во второй четверти «Панатинаикос» перехватил инициативу и выиграл этот отрезок 37:19. Во второй половине матча «Монако» выиграл обе четверти, но хозяевой удалось сохранить преимущество и одержать уверенную победу — 107:97.

Для «Панатинаикоса» эта победа стала четвёртой подряд. Афинский клуб укрепился в зоне плей-офф. «Монако» прервал трёхматчевую победную серию и в ближайшее время может покинуть зону плей-офф.