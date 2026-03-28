Енисей — Бетсити Парма. Прямая трансляция
12:00 Мск
Панатинаикос — Монако, результат матча 27 марта 2026, счёт 107:97, Евролига-2025/2026

«Панатинаикос» обыграл «Монако» в матче Евролиги
Комментарии

Сегодня, 27 марта, в Греции завершился матч регулярного чемпионата Евролиги. Местный «Панатинаикос» на своём паркете переиграл «Монако» 107:97 (15:16; 37:19; 26:27; 29:35).

Евролига . Регулярный чемпионат. 34-й тур
27 марта 2026, пятница. 22:15 МСК
Панатинаикос
Афины, Греция
Окончен
107 : 97
Монако
Монако, Монако
Панатинаикос: Шортс, Калаицакис, Осман, Слукас, Хэйс, Нанн, Лессор, Толиопулос, Фарид, Григонис, Эрнангомес, Митоглу
Монако: Окобо, Блоссомгейм, Диалло, Хэйс, Тарпей, Бегарен, Недович, Стразель, Миротич

Гости хорошо начали встречу и после первой четверти вели 16:15. Однако во второй четверти «Панатинаикос» перехватил инициативу и выиграл этот отрезок 37:19. Во второй половине матча «Монако» выиграл обе четверти, но хозяевой удалось сохранить преимущество и одержать уверенную победу — 107:97.

Для «Панатинаикоса» эта победа стала четвёртой подряд. Афинский клуб укрепился в зоне плей-офф. «Монако» прервал трёхматчевую победную серию и в ближайшее время может покинуть зону плей-офф.

Поиграл в Евролиге и НБА. Что за американец усилит УНИКС перед плей-офф?
Поиграл в Евролиге и НБА. Что за американец усилит УНИКС перед плей-офф?
Комментарии
