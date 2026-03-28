«Баскония» обыграла «Хапоэль» в матче Евролиги

Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
12:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Баскония — Хапоэль, результат матча 27 марта 2026, счёт 118:109, Евролига-2025/2026

Комментарии

В матче 34-го тура Евролиги «Баскония» дома переиграла израильский «Хапоэль». Встреча завершилась со счётом 118:109 в пользу испанской команды.

Евролига . Регулярный чемпионат. 34-й тур
27 марта 2026, пятница. 22:30 МСК
Баскония
Витория, Испания
Окончен
118 : 109
Хапоэль Т-А
Тель-Авив, Израиль
Баскония: Дьяките, Симмонс, Ноуэлл, Вильяр, Оморуи, Куруц, Луваву-Кабарро, Спаньоло, Форрест, Радзявичюс, Фриш, Храбар
Хапоэль Т-А: Мотли, Джонс, Блэйкни, Брайант, Тимор, Эдвардс, Малкольм, Рэндольф, Мицич, Уэйнрайт, Отуру, Мадар

Уже к большому перерыву команды набрали 131 очко на двоих (67:64 в пользу хозяев) — это абсолютный рекорд лиги для одного тайма, предыдущее достижение было перекрыто на 11 очков.

Хозяева уверенно начали третью четверть, которую в итоге выиграли 25:17. В заключительном отрезке «Хапоэль» пытался вернуться в игру, но испанцы сохранили контроль над ходом встречи. «Хапоэль» терпит второе поражение подряд и остаётся на пятой строчке. «Баскония» прерывает шестиматчевую серию неудач.

Календарь Евролиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Евролиги сезона-2025/2026
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android