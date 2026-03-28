«Баскония» обыграла «Хапоэль» в матче Евролиги
В матче 34-го тура Евролиги «Баскония» дома переиграла израильский «Хапоэль». Встреча завершилась со счётом 118:109 в пользу испанской команды.
Евролига . Регулярный чемпионат. 34-й тур
27 марта 2026, пятница. 22:30 МСК
Баскония
Витория, Испания
Окончен
118 : 109
Хапоэль Т-А
Тель-Авив, Израиль
Баскония: Дьяките, Симмонс, Ноуэлл, Вильяр, Оморуи, Куруц, Луваву-Кабарро, Спаньоло, Форрест, Радзявичюс, Фриш, Храбар
Хапоэль Т-А: Мотли, Джонс, Блэйкни, Брайант, Тимор, Эдвардс, Малкольм, Рэндольф, Мицич, Уэйнрайт, Отуру, Мадар
Уже к большому перерыву команды набрали 131 очко на двоих (67:64 в пользу хозяев) — это абсолютный рекорд лиги для одного тайма, предыдущее достижение было перекрыто на 11 очков.
Хозяева уверенно начали третью четверть, которую в итоге выиграли 25:17. В заключительном отрезке «Хапоэль» пытался вернуться в игру, но испанцы сохранили контроль над ходом встречи. «Хапоэль» терпит второе поражение подряд и остаётся на пятой строчке. «Баскония» прерывает шестиматчевую серию неудач.
