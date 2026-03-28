«Барселона» в овертайме обыграла «Црвену Звезду» в домашнем матче Евролиги

В ночь на 28 марта в Каталонии на стадионе «Палау Блауграна» завершился очередной матч регулярного чемпионата Евролиги в сезоне-2025/2026, в котором местная «Барселона» принимала сербский коллектив «Црвену Звезду». Испанские баскетболисты со счётом 92:88 ОТ (18:20, 24:20, 22:18, 11:17, 17:13) обыграли представителей Сербии.

Лучшим игроком «Барселоны» стал чешский защитник Томаш Саторански. Он принёс команде 12 очков, восемь подборов, шесть передач, два перехвата и две потери при коэффициенте эффективности «+24».

У «Црвены Звезды» самым эффективным оказался американско-нигерийский форвард Джордан Нвора. На его счету 26 очков, девять подборов, две передачи, один перехват и две потери при коэффициенте эффективности «+24».