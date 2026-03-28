Енисей — Бетсити Парма. Прямая трансляция
Барселона — Црвена Звезда, результат матча 27 марта 2026, счет 92:88 ОТ, Евролига-2025/2026

«Барселона» в овертайме обыграла «Црвену Звезду» в домашнем матче Евролиги
В ночь на 28 марта в Каталонии на стадионе «Палау Блауграна» завершился очередной матч регулярного чемпионата Евролиги в сезоне-2025/2026, в котором местная «Барселона» принимала сербский коллектив «Црвену Звезду». Испанские баскетболисты со счётом 92:88 ОТ (18:20, 24:20, 22:18, 11:17, 17:13) обыграли представителей Сербии.

Евролига . Регулярный чемпионат. 34-й тур
27 марта 2026, пятница. 23:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
92 : 88
ОТ
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Барселона: Пантер, Маркос, Кейл, Норрис, Веселы, Брисуэла, Саторански, Эрнангомес, Фалл, Клайберн, Шенгелия, Парра
Црвена Звезда: Миллер-Макинтайр, Батлер, Картер, Калинич, Добрич, Риверо, Изунду, Боломбой, Нвора, Оджелей, Монеке, дос Сантос

Лучшим игроком «Барселоны» стал чешский защитник Томаш Саторански. Он принёс команде 12 очков, восемь подборов, шесть передач, два перехвата и две потери при коэффициенте эффективности «+24».

У «Црвены Звезды» самым эффективным оказался американско-нигерийский форвард Джордан Нвора. На его счету 26 очков, девять подборов, две передачи, один перехват и две потери при коэффициенте эффективности «+24».

Календарь Евролиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Евролиги сезона-2025/2026
Евролига 2.0. Российские клубы и конференции — чем в Европе ответят на экспансию НБА
