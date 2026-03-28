Енисей — Бетсити Парма. Прямая трансляция
Партизан — Валенсия, результат матча 27 марта 2026, счет 110:104 ОТ, Евролига — 2025/2026

«Партизан» вырвал победу у «Валенсии» в овертайме 34-го тура Евролиги
В ночь на 28 марта в Белграде (Сербия) завершился очередной матч регулярного чемпионата Евролиги в сезоне-2025/2026, в котором местный «Партизан» принимал испанскую «Валенсию». Со счётом 110:104 ОТ (17:27, 24:14, 18:25, 25:18, 26:20) сербские баскетболисты выиграли у представителей Испании.

Евролига . Регулярный чемпионат. 34-й тур
27 марта 2026, пятница. 22:30 МСК
Партизан
Белград, Сербия
Окончен
110 : 104
ОТ
Валенсия
Валенсия, Испания
Партизан: Джонс, Милтон, Осетковски, Бошнякович, Покушевски, Браун, Раданов, Бонга, Лакич, Фернанду, Калатес
Валенсия: Бадио, Тейлор, Пуэрто, Рьюверс, Прадилья, де Ларреа, Ки, Мур, Сако, Томпсон, Костелло, Ногес

Лучшим в составе хозяев стал американский защитник Стерлинг Браун. Он принёс команде 31 очко, сделал семь подборов, две передачи, один перехват и две потери при коэффициенте эффективности «+32».

В составе испанского коллектива лучшим стал американский защитник Камерон Тейлор. За время игры он заработал 18 очков, сделал шесть подборов, отдал четыре передачи, два перехвата при коэффициенте эффективности «+25».

Календарь Евролиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Евролиги сезона-2025/2026
«Они любят тачки, а не игру». Европейцы скоро вытеснят всех игроков из США?
