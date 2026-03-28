Евролига: результаты матчей 27 марта
27 марта, в регулярном чемпионате Евролиги сезона-2025/2026 состоялся очередной игровой день, в рамках которого поклонники европейского баскетбола смогли посмотреть пять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами дня.
Евролига. Результат встреч на 27 марта:
- Фенербахче (Стамбул, Турция) — Жальгирис (Каунас, Литва) — 82:92;
- Панатинаикос (Афины, Греция) — Монако (Монако, Монако) — 107:97;
- Баскония (Витория, Испания) — Хапоэль Т-А (Тель-Авив, Израиль) — 118:109;
- Партизан (Белград, Сербия) — Валенсия (Валенсия, Испания) — 110:104 (ОТ);
- Барселона (Барселона, Испания) — Црвена Звезда (Белград, Сербия) — 92:88 (ОТ).
