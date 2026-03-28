Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Енисей — Бетсити Парма. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
12:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Денвер Наггетс — Юта Джаз, результат матча 28 марта 2026, счет 135:129, регулярный чемпионат НБА 2025-2026

Трипл-дабл Йокича помог «Денверу» обыграть «Юту» в НБА
Комментарии

В ночь с 27 на 28 марта мск на паркете «Болл-Арены» в Денвере (США, штат Колорадо) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между клубами «Денвер Наггетс» и «Юта Джаз». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 135:129.

НБА — регулярный чемпионат
28 марта 2026, суббота. 04:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
135 : 129
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Денвер Наггетс: Йокич - 33, Мюррэй - 31, Хардуэй-младший - 21, Гордон - 17, Джонсон - 12, Браун - 7, Уотсон - 7, Браун - 7, Строутер, Джонс, Холмс, Валанчюнас, Джонс, Ннаджи, Пикетт
Юта Джаз: Филиповски - 25, Уильямс - 24, Чендлер - 16, Кончар - 16, Бэйли - 15, Сенсабо - 13, Харклесс - 11, Чьебв - 9, Михайлюк, Мбенг, Лав

Самым результативным игроком в составе победителей стал сербский центровой Никола Йокич, оформивший трипл-дабл из 33 очков, 15 подборов и 12 передач. У Джамала Мюррэя дабл-дабл из 31 очка, шести подборов и 14 передач.

У гостей самым результативным стал американский центровой Кайл Филиповски, у которого 25 очков, восемь подборов и пять передач.

В следующем матче «Денвер» примет «Голден Стэйт», а «Юта» отправится в гости к «Финиксу».

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android