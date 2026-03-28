Трипл-дабл Йокича помог «Денверу» обыграть «Юту» в НБА

В ночь с 27 на 28 марта мск на паркете «Болл-Арены» в Денвере (США, штат Колорадо) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между клубами «Денвер Наггетс» и «Юта Джаз». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 135:129.

Самым результативным игроком в составе победителей стал сербский центровой Никола Йокич, оформивший трипл-дабл из 33 очков, 15 подборов и 12 передач. У Джамала Мюррэя дабл-дабл из 31 очка, шести подборов и 14 передач.

У гостей самым результативным стал американский центровой Кайл Филиповски, у которого 25 очков, восемь подборов и пять передач.

В следующем матче «Денвер» примет «Голден Стэйт», а «Юта» отправится в гости к «Финиксу».