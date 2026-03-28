Енисей — Бетсити Парма. Прямая трансляция
Оклахома-Сити Тандер — Чикаго Буллз, результат матча 28 марта 2026, счет 131:113, регулярный чемпионат НБА 2025-2026

25 очков Гилджес-Александера помогли «Оклахоме» обыграть «Чикаго» в НБА
В ночь с 27 на 28 марта мск на паркете «Чизпик Энерджи-Арены» (Оклахома-Сити, США) завершился матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации сезона-2025/2026 между клубами «Оклахома-Сити Тандер» и «Чикаго Буллз». Хозяева выиграли встречу со счётом 131:113.

НБА — регулярный чемпионат
28 марта 2026, суббота. 03:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
131 : 113
Чикаго Буллз
Чикаго
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 25, Уоллес - 21, Уильямс - 18, Джо - 15, Митчелл - 15, Уильямс - 12, Уиггинс - 9, Карузо - 6, Хартенштайн - 6, Дорт - 3, Сэндфорт - 1, Маккейн, Карлсон, Уильямс
Чикаго Буллз: Секстон - 22, Джонс - 21, Окоро - 20, Миллер - 15, Бузелис - 15, Ябуселе - 6, Гидди - 5, Уильямс - 4, Олбрич - 3, Диллингэм - 2

Самым результативным игроком матча стал канадский разыгрывающий хозяев Шей Гилджес-Александер. В его активе 25 очков, два подбора и пять передач.

В составе гостей стоит выделить американского разыгрывающего Коллина Секстона, который набрал 31 очко, а также совершил три подбора и три ассиста.

В следующем матче «Оклахома-Сити Тандер» встретится дома с «Нью-Йорк Никс», а «Чикаго Буллз» сыграет на выезде с «Мемфис Гриззлиз».

Топ-события субботы: «Спартак» — «Локо» в плей-офф КХЛ, футбол, Ф-1 и Вагабов vs Ромеро
