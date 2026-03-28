25 очков Гилджес-Александера помогли «Оклахоме» обыграть «Чикаго» в НБА

В ночь с 27 на 28 марта мск на паркете «Чизпик Энерджи-Арены» (Оклахома-Сити, США) завершился матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации сезона-2025/2026 между клубами «Оклахома-Сити Тандер» и «Чикаго Буллз». Хозяева выиграли встречу со счётом 131:113.

Самым результативным игроком матча стал канадский разыгрывающий хозяев Шей Гилджес-Александер. В его активе 25 очков, два подбора и пять передач.

В составе гостей стоит выделить американского разыгрывающего Коллина Секстона, который набрал 31 очко, а также совершил три подбора и три ассиста.

В следующем матче «Оклахома-Сити Тандер» встретится дома с «Нью-Йорк Никс», а «Чикаго Буллз» сыграет на выезде с «Мемфис Гриззлиз».