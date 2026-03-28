Енисей — Бетсити Парма. Прямая трансляция
Голден Стэйт Уорриорз — Вашингтон Уизардс, результат матча 28 марта 2026, счет 131:126, регулярный чемпионат НБА 2025-2026

«Голден Стэйт» без Кэрри обыграл дома «Вашингтон», у Подзиемски дабл-дабл
В ночь с 27 на 28 марта мск на паркете «Чизпик Энерджи-Арены» (Оклахома-Сити, США) завершился матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации сезона-2025/2026 между клубами «Голден Стэйт Уорриорз» и «Вашингтон Уизардс». Хозяева выиграли встречу со счётом 131:126.

НБА — регулярный чемпионат
28 марта 2026, суббота. 05:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
131 : 126
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Голден Стэйт Уорриорз: Порзингис - 28, Сантос - 27, Подзиемски - 22, Пэйтон II - 15, Спенсер - 13, Крайер - 12, Ричард - 8, Грин - 6, Уильямс, Леонс, Юртсевен
Вашингтон Уизардс: Райли - 22, Кулибали - 21, Каррингтон - 16, Харди - 14, Гилл - 14, Джонсон - 11, Сарр - 8, Купер - 7, Шампани - 6, Блэк - 4, Уоткинс - 3, Вукчевич, Риз

Самым результативным игроком матча стал центровой из Латвии Кристапс Порзингис («Уорриорз»). В его активе 28 очков, восемь подборов и три передачи.

Американский разыгрывающий хозяев Брэндин Подзиемски оформил даб-дабл из 22 очков и 10 подборов, также на его счету семь ассистов.

В составе гостей стоит выделить канадского лёгкого форварда Уилла Райли, который набрал 22 очка, а также совершил пять подборов и отдал пять результативных передач.

В следующих матчах команды сыграют в гостях: «Голден Стэйт Уорриорз» встретится с «Денвер Наггетс», а «Вашингтон Уизардс» сыграет с «Портленд Трэйл Блэйзерс».

