Енисей — Бетсити Парма. Прямая трансляция
Лос-Анджелес Лейкерс — Бруклин Нетс, результат матча 28 марта 2026, счет 116:99, регулярный чемпионат НБА 2025-2026

«Бруклин» без Дёмина проиграл 10-й матч в НБА подряд, уступив «Лейкерс», у Дончича 41 очко
В ночь с 27 на 28 марта мск завершился матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации сезона-2025/2026 между клубами «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Бруклин Нетс». Хозяева выиграли встречу со счётом 116:99.

НБА — регулярный чемпионат
28 марта 2026, суббота. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
116 : 99
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Лос-Анджелес Лейкерс: Дончич - 41, Ривз - 26, Джеймс - 14, Хэйс - 10, Эйтон - 9, Хатимура - 8, Кеннард - 5, Джеймс - 3, Вандербилт, Кнехт, Ларэвиа, Клебер, Тимме, Бафкин
Бруклин Нетс: Майнотт - 18, Уильямс - 16, Клэкстон - 16, Сараф - 10, Уилсон - 9, Траоре - 9, Пауэлл - 7, Мэнн - 5, Клауни - 5, Агбаджи - 2, Джонсон - 2, Лидделл, Этьенн, Смит

«Бруклин» без российского разыгрывающего Егора Дёмина проиграл 10-й матч НБА подряд.

Самым результативным игроком матча стал словенский разыгрывающий «Лейкерс» Лука Дончич. В его активе 41 очко, восемь подборов и три передачи.

В составе гостей стоит выделить американского форварда Джоша Майнотта, который набрал 18 очков, а также совершил шесть подборов.

Звёздный форвард хозяев Леброн Джеймс набрал 14 очков, шесть подборов и восемь ассистов.

Следующие матчи команды проведут дома: «Лос-Анджелес Лейкерс» встретится с «Вашингтон Уизардс», а «Бруклин Нетс» сыграет с «Сакраменто Кингз».

Самое важное лето карьеры. Каковы планы Дёмина после досрочного завершения сезона в НБА?
Самое важное лето карьеры. Каковы планы Дёмина после досрочного завершения сезона в НБА?
