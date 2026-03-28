«Бруклин» без Дёмина проиграл 10-й матч в НБА подряд, уступив «Лейкерс», у Дончича 41 очко

В ночь с 27 на 28 марта мск завершился матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации сезона-2025/2026 между клубами «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Бруклин Нетс». Хозяева выиграли встречу со счётом 116:99.

«Бруклин» без российского разыгрывающего Егора Дёмина проиграл 10-й матч НБА подряд.

Самым результативным игроком матча стал словенский разыгрывающий «Лейкерс» Лука Дончич. В его активе 41 очко, восемь подборов и три передачи.

В составе гостей стоит выделить американского форварда Джоша Майнотта, который набрал 18 очков, а также совершил шесть подборов.

Звёздный форвард хозяев Леброн Джеймс набрал 14 очков, шесть подборов и восемь ассистов.

Следующие матчи команды проведут дома: «Лос-Анджелес Лейкерс» встретится с «Вашингтон Уизардс», а «Бруклин Нетс» сыграет с «Сакраменто Кингз».