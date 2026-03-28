Единая лига: расписание матчей 28 марта

Сегодня, 28 марта, в регулярном чемпионате Единой лиги в сезоне-2025/2026 состоится очередной игровой день, в рамках которого поклонники российского баскетбола смогут посмотреть один матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием.

Единая лига. Расписание матчей на 28 марта (время московское):

12:00. «Енисей» – «Бетсити Парма»

Возглавляет турнирную таблицу действующий чемпион Единой лиги ЦСКА, одержавший 30 побед при трёх поражениях. На втором месте казанский УНИКС, у которого 28 побед и пять поражений. На третьем месте располагается санкт-петербургский «Зенит» — 24 победы и 10 поражений.