Маккантс — о Леброне: не думаю, что он когда-либо приводил команды к чемпионству

Бывший игрок НБА Рашад Маккантс высказался о роли форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса в чемпионских командах.

«Я не думаю, что Леброн когда-либо по-настоящему приводил команду к чемпионству. Да, он вносил огромный вклад, но в «Майами» главным лидером был Дуэйн Уэйд, у него уже был титул, он знал, как побеждать, он довёл команду до этого уровня, а Леброн был частью этого процесса.

Когда он вернулся в «Кливленд», Леброн тоже был важной частью, но именно Кайри Ирвинг был тем, кто решал — игроком, который закрывает матчи. Он был тем, кто ставит точку. И для Леброна нормально быть тем, кто помогает, организует и ведёт команду. Человеком, который 10 лет подряд выходил в финал», – приводит слова Маккантса издание Fadeaway World.

В составе «Майами Хит» Джеймс дважды становился чемпионом НБА, а с «Кливленд Кавальерс» выиграл титул в 2016 году.