Леброн и Бронни Джеймс первыми в истории НБА отметились передачей «отец — сын»

Четырёхкратный чемпион НБА и форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс отметился результативной передачей на своего сына Бронни в матче с «Бруклин Нетс», которой завершился победой «Лейкерс» со счётом 116:99.

Этот эпизод стал первым случаем в истории НБА, когда отец отдал результативную передачу сыну в официальной игре лиги.

Леброн Джеймс в этой встрече набрал 14 очков, сделал шесть подборов и отдал восемь передач. Бронни Джеймс записал на свой счёт три очка.

Самым результативным игроком «Лейкерс» стал разыгрывающий Лука Дончич, набравший 41 очко за матч.