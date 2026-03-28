Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Енисей — Бетсити Парма. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
12:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Баскетбол Новости

Леброн и Бронни Джеймс первыми в истории НБА отметились передачей «отец — сын»

Комментарии

Четырёхкратный чемпион НБА и форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс отметился результативной передачей на своего сына Бронни в матче с «Бруклин Нетс», которой завершился победой «Лейкерс» со счётом 116:99.

НБА — регулярный чемпионат
28 марта 2026, суббота. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
116 : 99
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Лос-Анджелес Лейкерс: Дончич - 41, Ривз - 26, Джеймс - 14, Хэйс - 10, Эйтон - 9, Хатимура - 8, Кеннард - 5, Джеймс - 3, Вандербилт, Кнехт, Ларэвиа, Клебер, Тимме, Бафкин
Бруклин Нетс: Майнотт - 18, Уильямс - 16, Клэкстон - 16, Сараф - 10, Уилсон - 9, Траоре - 9, Пауэлл - 7, Мэнн - 5, Клауни - 5, Агбаджи - 2, Джонсон - 2, Лидделл, Этьенн, Смит

Этот эпизод стал первым случаем в истории НБА, когда отец отдал результативную передачу сыну в официальной игре лиги.

Видео доступно на канале House of Highlights в YouTube. Права на него принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Леброн Джеймс в этой встрече набрал 14 очков, сделал шесть подборов и отдал восемь передач. Бронни Джеймс записал на свой счёт три очка.

Самым результативным игроком «Лейкерс» стал разыгрывающий Лука Дончич, набравший 41 очко за матч.

Материалы по теме
Леброн Джеймс — о сыне Бронни: он принадлежит НБА
Материалы по теме
Леброн не идёт в кабинет владельцев. У Короля планы крупнее НБА
Леброн не идёт в кабинет владельцев. У Короля планы крупнее НБА
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android