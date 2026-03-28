Лука Дончич получил 16-й технический фол в сезоне и рискует получить дисквалификацию

Лука Дончич получил 16-й технический фол в сезоне и рискует получить дисквалификацию
Словенский разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич получил технический фол по итогам эпизода с форвардом «Бруклин Нетс» Зайари Уильямсом после стычки в третьей четверти матча. После просмотра момента арбитры выписали обоюдные технические замечания.

НБА — регулярный чемпионат
28 марта 2026, суббота. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
116 : 99
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Лос-Анджелес Лейкерс: Дончич - 41, Ривз - 26, Джеймс - 14, Хэйс - 10, Эйтон - 9, Хатимура - 8, Кеннард - 5, Джеймс - 3, Вандербилт, Кнехт, Ларэвиа, Клебер, Тимме, Бафкин
Бруклин Нетс: Майнотт - 18, Уильямс - 16, Клэкстон - 16, Сараф - 10, Уилсон - 9, Траоре - 9, Пауэлл - 7, Мэнн - 5, Клауни - 5, Агбаджи - 2, Джонсон - 2, Лидделл, Этьенн, Смит

Этот фол стал для Дончича 16-м в текущем сезоне. Если решение не будет отменено, словенец пропустит ближайший матч в понедельник против «Вашингтон Уизардс».

НБА — регулярный чемпионат
31 марта 2026, вторник. 05:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Не начался
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Ранее НБА уже отменяла 16-й технический фол Дончича, полученный в игре с «Орландо Мэджик» после перепалки с центровым Гогой Битадзе у линии штрафных. Тогда лига удовлетворила апелляцию «Лейкерс», и дисквалификация не вступила в силу.

Кроме того, в период выступлений за «Даллас Маверикс» аналогичная ситуация происходила дважды — оба раза 16-й технический фол также был отменён.

