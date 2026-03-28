Лука Дончич получил 16-й технический фол в сезоне и рискует получить дисквалификацию

Словенский разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич получил технический фол по итогам эпизода с форвардом «Бруклин Нетс» Зайари Уильямсом после стычки в третьей четверти матча. После просмотра момента арбитры выписали обоюдные технические замечания.

Этот фол стал для Дончича 16-м в текущем сезоне. Если решение не будет отменено, словенец пропустит ближайший матч в понедельник против «Вашингтон Уизардс».

Ранее НБА уже отменяла 16-й технический фол Дончича, полученный в игре с «Орландо Мэджик» после перепалки с центровым Гогой Битадзе у линии штрафных. Тогда лига удовлетворила апелляцию «Лейкерс», и дисквалификация не вступила в силу.

Кроме того, в период выступлений за «Даллас Маверикс» аналогичная ситуация происходила дважды — оба раза 16-й технический фол также был отменён.