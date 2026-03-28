Енисей — Бетсити Парма. Прямая трансляция
Баскетбол Новости

Защитник УНИКСа Захаров: против «Локо» планируем сыграть агрессивно и с энергией

Защитник УНИКСа Денис Захаров поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубань», который пройдёт 29 марта в Краснодаре.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
29 марта 2026, воскресенье. 18:00 МСК
УНИКС
Казань
Не начался
Локомотив-Кубань
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«В первую очередь нужно восстановиться после последней игры с «Зенитом» – как морально, так и физически. Мы проиграли, поэтому важно переключиться и в воскресенье показать свой баскетбол: агрессивный, с энергией. Тренерский штаб работает над тем, чтобы у нас были силы противостоять быстрой игре соперника», – приводит слова Захарова пресс-служба УНИКСа.

Также Захаров оценил влияние на игру команды новичка «Локомотива-Кубань» Алена Хаджибеговича.

«Считаю, Хаджибегович добавил им энергии, роста и вариативности на позиции пятого номера. В целом «Локо» и так показывал хороший агрессивный баскетбол, а он привнёс свежести. В последних играх он очень помог команде, но мы будем настраиваться на соперника в целом, а не на отдельных игроков», – добавил защитник.

Поиграл в Евролиге и НБА. Что за американец усилит УНИКС перед плей-офф?
