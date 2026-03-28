Енисей — Бетсити Парма. Прямая трансляция
Главная Баскетбол Новости

Леброн Джеймс — об уникальной передаче на сына: это был классный момент для нашей семьи

Леброн Джеймс — об уникальной передаче на сына: это был классный момент для нашей семьи
Четырёхкратный чемпион НБА и форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс прокомментировал игру своего сына Бронни в матче с «Бруклин Нетс» (116:99), в котором они также оформили первую в истории НБА результативную передачу отца на сына.

НБА — регулярный чемпионат
28 марта 2026, суббота. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
116 : 99
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Лос-Анджелес Лейкерс: Дончич - 41, Ривз - 26, Джеймс - 14, Хэйс - 10, Эйтон - 9, Хатимура - 8, Кеннард - 5, Джеймс - 3, Вандербилт, Кнехт, Ларэвиа, Клебер, Тимме, Бафкин
Бруклин Нетс: Майнотт - 18, Уильямс - 16, Клэкстон - 16, Сараф - 10, Уилсон - 9, Траоре - 9, Пауэлл - 7, Мэнн - 5, Клауни - 5, Агбаджи - 2, Джонсон - 2, Лидделл, Этьенн, Смит

«Наверное, я уже начинаю воспринимать это как должное, что мы снова вместе на площадке. Два матча подряд, играем важные минуты, и он снова решает эпизоды.

Во второй четверти они сделали рывок, но он принял правильное решение. Меня задвоили, он показал передачу в угол, убрал защитника и забил трёхочковый. Это был классный момент — и для нас, и для нашей семьи.

Мы видели, как у него по ходу сезона в G-League прокачался бросок, он стал гораздо стабильнее. Мы и так знали, что с атлетизмом и защитой у него всё будет нормально.

Сейчас он просто возвращается на свой уровень, который был до травмы. Он всегда умел бросать, всегда делал это на высоком уровне. Сейчас дело в уверенности, ритме и в том, чтобы вернуть форму и дыхание.

Всё постепенно возвращается, так что я вообще не удивлён, что он сейчас так стабильно попадает», – приводит слова Джеймса журналист Дэйв Макменамин.

