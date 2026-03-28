Главная Баскетбол Новости

Эксперт назвал лучшую команду Востока в НБА

Эксперт назвал лучшую команду Востока в НБА
Комментарии

Аналитик Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Джейсон Тимпф заявил, что «Бостон Селтикс» на данный момент является сильнейшей командой Восточной конференции после победы над «Оклахома-Сити Тандер» (119:109).

НБА — регулярный чемпионат
26 марта 2026, четверг. 02:30 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
119 : 109
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Бостон Селтикс: Браун - 31, Тейтум - 19, Притчард - 14, Кета - 13, Уайт - 12, Шейерман - 11, Хозер - 9, Гарза - 7, Гонсалес - 3, Харпер Мл., Уолш, Шульга, Уильямс, Бэсси
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 33, Дорт - 14, Холмгрен - 10, Карузо - 9, Митчелл - 8, Уильямс - 7, Уоллес - 7, Маккейн - 6, Хартенштайн - 6, Джо - 5, Уильямс - 4, Карлсон, Уиггинс, Уильямс

«Вчера была та самая «знаковая» победа, которая впервые за весь сезон заставила меня почувствовать, что «Бостон» — явно лучшая команда Востока, причём с отрывом. Во второй половине «Селтикс» выдали просто безумный атакующий рейтинг, 146, против этой хвалёной защиты OKC. Я считаю, что Джейлен Браун вчистую переиграл Шея Гилджес-Александера», — приводит слова Тимпфа издание NESN.

По ходу встречи «Бостон» уступал с двузначной разницей, однако после большого перерыва переломил ход матча, набрав 70 очков во второй половине. Ключевую роль сыграл Джейлен Браун, записавший на свой счёт 24 очка, четыре подбора и пять передач.

«Ощущение, что это матч плей-офф». Гилджес-Александер — о поражении в игре с «Бостоном»
