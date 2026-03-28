Эксперт назвал лучшую команду Востока в НБА

Аналитик Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Джейсон Тимпф заявил, что «Бостон Селтикс» на данный момент является сильнейшей командой Восточной конференции после победы над «Оклахома-Сити Тандер» (119:109).

«Вчера была та самая «знаковая» победа, которая впервые за весь сезон заставила меня почувствовать, что «Бостон» — явно лучшая команда Востока, причём с отрывом. Во второй половине «Селтикс» выдали просто безумный атакующий рейтинг, 146, против этой хвалёной защиты OKC. Я считаю, что Джейлен Браун вчистую переиграл Шея Гилджес-Александера», — приводит слова Тимпфа издание NESN.

По ходу встречи «Бостон» уступал с двузначной разницей, однако после большого перерыва переломил ход матча, набрав 70 очков во второй половине. Ключевую роль сыграл Джейлен Браун, записавший на свой счёт 24 очка, четыре подбора и пять передач.