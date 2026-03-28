«Енисей» дома уверенно победил «Парму» в матче Единой лиги

В субботу, 28 марта, на стадионе «Арена-Север» в Красноярске состоялся очередной матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ в сезоне-2025/2026, в рамках которого местный «Енисей» принимал «Бетсити Парму». Хозяева площадки с уверенным отрывом 97:78 (30:25, 23:18, 21:15, 23:20) победили гостей из Перми.

В составе хозяев лучшим стал сербский форвард Данило Тасич — 14 очков, пять подборов, пять передач и одна потеря при коэффициенте эффективности «+27».

Из игроков «Пармы» нужно выделить Картера Террела — 16 очков, три подбора, семь передач, один перехват и шесть потерь при коэффициенте эффективности «+21».