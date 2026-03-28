Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Баскетбол Новости

«Енисей» — «Бетсити Парма», результат матча 28 марта 2026, счет 97:78, Единая лига ВТБ – 2025/2026

«Енисей» дома уверенно победил «Парму» в матче Единой лиги
Комментарии

В субботу, 28 марта, на стадионе «Арена-Север» в Красноярске состоялся очередной матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ в сезоне-2025/2026, в рамках которого местный «Енисей» принимал «Бетсити Парму». Хозяева площадки с уверенным отрывом 97:78 (30:25, 23:18, 21:15, 23:20) победили гостей из Перми.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
28 марта 2026, суббота. 12:00 МСК
Енисей
Красноярск
Окончен
97 : 78
Бетсити Парма
Пермский край
Енисей: Рыжов - 16, Коулмэн - 15, Сонько - 15, Тасич - 14, Артис - 11, Ванин - 11, Касаткин - 5, Долинин - 5, Евдокимов - 2, Шлегель - 2, Ведищев - 1, Перевалов
Бетсити Парма: Адамс - 19, Картер - 16, Шашков - 15, Адамс - 8, Сандерс - 8, Свинин - 5, Минченко - 4, Ильницкий - 3, Стафеев, Егоров, Захаров

В составе хозяев лучшим стал сербский форвард Данило Тасич — 14 очков, пять подборов, пять передач и одна потеря при коэффициенте эффективности «+27».

Из игроков «Пармы» нужно выделить Картера Террела — 16 очков, три подбора, семь передач, один перехват и шесть потерь при коэффициенте эффективности «+21».

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android