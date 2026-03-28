«Я вообще ничего не говорил». Лука Дончич прокомментировал эпизод с 16-м техническим фолом
Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич высказался о ситуации в матче с «Бруклин Нетс» (116: 99), по итогам которой он получил 16-й технический фол из-за эпизода с форвардом Зайари Уильямсом.
НБА — регулярный чемпионат
28 марта 2026, суббота. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
116 : 99
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Лос-Анджелес Лейкерс: Дончич - 41, Ривз - 26, Джеймс - 14, Хэйс - 10, Эйтон - 9, Хатимура - 8, Кеннард - 5, Джеймс - 3, Вандербилт, Кнехт, Ларэвиа, Клебер, Тимме, Бафкин
Бруклин Нетс: Майнотт - 18, Уильямс - 16, Клэкстон - 16, Сараф - 10, Уилсон - 9, Траоре - 9, Пауэлл - 7, Мэнн - 5, Клауни - 5, Агбаджи - 2, Джонсон - 2, Лидделл, Этьенн, Смит
«Мне пару раз прилетело по лицу. Я вообще ничего не говорил, просто хотел уйти. Они сказали, что я якобы слишком сильно толкнул, но это не так. Не знаю, что ещё я должен был сделать», – приводит слова Дончича аккаунт ClutchPoints в социальной сети X.
Этот фол стал для словенца 16-м в текущем сезоне. Если решение не будет отменено, он пропустит ближайший матч в понедельник против «Вашингтон Уизардс».
Материалы по теме
- 28 марта 2026
-
14:57
-
14:02
-
13:38
-
13:02
-
11:57
-
11:34
-
10:37
-
09:57
-
09:26
-
08:30
-
08:10
-
07:28
-
06:41
-
06:27
-
05:34
-
01:26
- 27 марта 2026
-
22:10
-
21:44
-
21:43
-
21:42
-
20:09
-
18:55
-
18:54
-
18:52
-
17:42
-
17:37
-
17:03
-
16:40
-
15:20
-
13:45
-
13:18
-
12:10
-
10:39
-
09:57
-
08:57