«Я вообще ничего не говорил». Лука Дончич прокомментировал эпизод с 16-м техническим фолом

«Я вообще ничего не говорил». Лука Дончич прокомментировал эпизод с 16-м техническим фолом
Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич высказался о ситуации в матче с «Бруклин Нетс» (116: 99), по итогам которой он получил 16-й технический фол из-за эпизода с форвардом Зайари Уильямсом.

НБА — регулярный чемпионат
28 марта 2026, суббота. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
116 : 99
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Лос-Анджелес Лейкерс: Дончич - 41, Ривз - 26, Джеймс - 14, Хэйс - 10, Эйтон - 9, Хатимура - 8, Кеннард - 5, Джеймс - 3, Вандербилт, Кнехт, Ларэвиа, Клебер, Тимме, Бафкин
Бруклин Нетс: Майнотт - 18, Уильямс - 16, Клэкстон - 16, Сараф - 10, Уилсон - 9, Траоре - 9, Пауэлл - 7, Мэнн - 5, Клауни - 5, Агбаджи - 2, Джонсон - 2, Лидделл, Этьенн, Смит

«Мне пару раз прилетело по лицу. Я вообще ничего не говорил, просто хотел уйти. Они сказали, что я якобы слишком сильно толкнул, но это не так. Не знаю, что ещё я должен был сделать», – приводит слова Дончича аккаунт ClutchPoints в социальной сети X.

Этот фол стал для словенца 16-м в текущем сезоне. Если решение не будет отменено, он пропустит ближайший матч в понедельник против «Вашингтон Уизардс».

