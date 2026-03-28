«Я вообще ничего не говорил». Лука Дончич прокомментировал эпизод с 16-м техническим фолом

Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич высказался о ситуации в матче с «Бруклин Нетс» (116: 99), по итогам которой он получил 16-й технический фол из-за эпизода с форвардом Зайари Уильямсом.

«Мне пару раз прилетело по лицу. Я вообще ничего не говорил, просто хотел уйти. Они сказали, что я якобы слишком сильно толкнул, но это не так. Не знаю, что ещё я должен был сделать», – приводит слова Дончича аккаунт ClutchPoints в социальной сети X.

Этот фол стал для словенца 16-м в текущем сезоне. Если решение не будет отменено, он пропустит ближайший матч в понедельник против «Вашингтон Уизардс».