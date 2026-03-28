Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Тейтум — о возвращении после травмы: хотел только одного — играть в баскетбол

Тейтум — о возвращении после травмы: хотел только одного — играть в баскетбол
Форвард «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум рассказал, как принимал решение вернуться на паркет после разрыва ахиллова сухожилия.

«Это было непростое решение. Много эмоций, я много думал, всё взвешивал. Но дело было не только в этом, многое зависело от того, где сейчас находится команда. Я не хотел воспринимать сезон как должное. Ты никогда не должен воспринимать как должное шанс бороться за чемпионство.

У меня раньше никогда не отнимали баскетбол, вы понимаете, насколько я скучал по игре. Во мне есть тот самый ребёнок, который всю жизнь хотел только одного — играть в баскетбол. Я понимал, что не буду в форме, на это нужно время. Но я хотел быть рядом с командой и сделать всё, что от меня зависит», — приводит слова Тейтума аккаунт CelticsCLNS в социальной сети X.

Сейчас читают:
Он вернулся — Джейсон Тейтум! И это было по-настоящему трогательно
Видео
Он вернулся — Джейсон Тейтум! И это было по-настоящему трогательно
