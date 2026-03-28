Бронни Джеймс рассказал, как обыграл Леброна один на один

Защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Бронни Джеймс вспомнил, как в последний раз играл один на один со своим отцом Леброном Джеймсом.

«Последний раз, когда мы играли один на один с Леброном, не знаю, рассказывали это или нет, он сломал щит у нас дома в Майами», — сказал Бронни в беседе с журналистом Дейвом Макменамином.

«Это потому что ты выиграл?» — спросил его партнёр по команде Остин Ривз, вмешавшись в разговор. Бронни кивнул. «Ну вот! Так и говори. Не пропускай эту часть», — добавил Ривз.

Леброн и Бронни Джеймсы стали первыми в истории НБА отцом и сыном, оформившими результативную передачу в официальном матче. Это произошло в игре с «Бруклин Нетс» (116:99).

НБА — регулярный чемпионат
28 марта 2026, суббота. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
116 : 99
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Лос-Анджелес Лейкерс: Дончич - 41, Ривз - 26, Джеймс - 14, Хэйс - 10, Эйтон - 9, Хатимура - 8, Кеннард - 5, Джеймс - 3, Вандербилт, Кнехт, Ларэвиа, Клебер, Тимме, Бафкин
Бруклин Нетс: Майнотт - 18, Уильямс - 16, Клэкстон - 16, Сараф - 10, Уилсон - 9, Траоре - 9, Пауэлл - 7, Мэнн - 5, Клауни - 5, Агбаджи - 2, Джонсон - 2, Лидделл, Этьенн, Смит
