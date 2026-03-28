Арсич — о домашней победе над «Пармой»: соперник недооценил «Енисей»
Главный тренер «Енисея» Йовица Арсич прокомментировал победу над «Бетсити Пармой» (97:78) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
28 марта 2026, суббота. 12:00 МСК
Енисей
Красноярск
Окончен
97 : 78
Бетсити Парма
Пермский край
Енисей: Рыжов - 16, Коулмэн - 15, Сонько - 15, Тасич - 14, Артис - 11, Ванин - 11, Касаткин - 5, Долинин - 5, Евдокимов - 2, Шлегель - 2, Ведищев - 1, Перевалов
Бетсити Парма: Адамс - 19, Картер - 16, Шашков - 15, Адамс - 8, Сандерс - 8, Свинин - 5, Минченко - 4, Ильницкий - 3, Стафеев, Егоров, Захаров

«Очень доволен этой победой и хочу поздравить нашу команду и болельщиков. Сегодня они оказали нам огромную поддержку. Уверен, соперник нас недооценил и вышел на площадку не в полной концентрации. Также стоит отметить, что у «Пармы» отсутствовал ключевой игрок в нападении — Глеб Фирсов.

Наша стартовая пятёрка провела хороший матч, но и игроки со скамейки удачно вошли в игру. Когда Касаткин находился на площадке, мы вели «+27». Он забивает не так много, зато отлично читает игру, с такими игроками команда реже допускает потери.

Мы сделали 27 передач и допустили всего семь потерь — это один из лучших показателей за всё время моей работы в «Енисее». Именно поэтому мы набрали 97 очков. Сегодня действительно сыграли в командный баскетбол», — приводит слова Арсича официальный телеграм-канал Единой лиги ВТБ.

