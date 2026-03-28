Арсич — о домашней победе над «Пармой»: соперник недооценил «Енисей»

Главный тренер «Енисея» Йовица Арсич прокомментировал победу над «Бетсити Пармой» (97:78) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«Очень доволен этой победой и хочу поздравить нашу команду и болельщиков. Сегодня они оказали нам огромную поддержку. Уверен, соперник нас недооценил и вышел на площадку не в полной концентрации. Также стоит отметить, что у «Пармы» отсутствовал ключевой игрок в нападении — Глеб Фирсов.

Наша стартовая пятёрка провела хороший матч, но и игроки со скамейки удачно вошли в игру. Когда Касаткин находился на площадке, мы вели «+27». Он забивает не так много, зато отлично читает игру, с такими игроками команда реже допускает потери.

Мы сделали 27 передач и допустили всего семь потерь — это один из лучших показателей за всё время моей работы в «Енисее». Именно поэтому мы набрали 97 очков. Сегодня действительно сыграли в командный баскетбол», — приводит слова Арсича официальный телеграм-канал Единой лиги ВТБ.