Главная Баскетбол Новости

Джарен Джексон-младший вернулся к тренировкам после операции на колене

Джарен Джексон-младший вернулся к тренировкам после операции на колене
Форвард «Юты Джаз» Джарен Джексон-младший продолжает восстановление после операции по удалению доброкачественного новообразования в левом колене. На днях игрок приступил к индивидуальным тренировкам на площадке и будет повторно обследован через две недели, сообщает The Salt Lake Tribune со ссылкой на инсайдера Кевина Рейнольдса.

Джексон получил травму в начале сезона, проведя за «Юту» всего три матча. Несмотря на положительную динамику и возвращение к работе на паркете, в текущем сезоне форвард уже не сыграет. Клуб намерен не форсировать его восстановление, чтобы полностью исключить риски рецидива.

В трёх проведённых матчах 26-летний баскетболист набирал в среднем 22,3 очка, делал 4,3 подбора и 2,7 передачи за 24 минуты. Ожидается, что повторное обследование через две недели позволит более точно определить сроки его возвращения к полноценным тренировкам и возможное участие в подготовке к следующему сезону.

