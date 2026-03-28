Форвард «Мемфиса» обвинил судей в предвзятости к Дюранту

Форвард «Мемфис Гриззлис» Джи Джи Джексон раскритиковал работу арбитров в матче против «Хьюстон Рокетс» (109:119), заявив, что судьи откровенно благоволят звёздному форварду соперника Кевину Дюранту.

«Не буду ходить вокруг да около. Чувствовал, что когда иду в проход, действую жёстко, как обычно, мне не дают фолов. А Дюрант может сделать два джеб-степа, просто подпрыгнуть — и свисток тут как тут. На повторе чётко видно, что его никто не трогал. Невероятно, как арбитры могут подлизываться к кому‑то», — приводит слова баскетболиста Basket News.

Дюрант провёл на площадке 35 минут, набрав 25 очков, реализовав шесть из семь штрафных. Вся команда «Хьюстон» исполнила 19 из 26 штрафных, «Мемфис» — 16 из 18. Сам Джексон, который в основном выходил против Дюранта, отметился 14 очками.