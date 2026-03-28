«Голден Стэйт» поборется за Леброна Джеймса или Кавая Леонарда в межсезонье — Каваками

«Голден Стэйт Уорриорз» планирует активно включиться в борьбу за звёздных игроков в предстоящее межсезонье. Руководство клуба нацелено на приобретение форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса или форварда «Лос-Анджелес Клипперс» Кавая Леонарда.

«Может ли лучшим и самым ярким вариантом для «Уорриорз» в это межсезонье стать серьёзная попытка заполучить Кавая Леонарда или Леброна Джеймса? Думаю, это возможно», — приводит слова журналиста Тима Каваками The Athletic.

Ожидается, что «Голден Стэйт» приложит значительные усилия для подписания одного из двух суперзвёзд. Оба игрока могут выйти на рынок свободных агентов по окончании текущего сезона. Для калифорнийского клуба, такое усиление может стать попыткой вернуться в число лидеров Западной конференции.