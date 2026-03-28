Ривз раскритиковал рейтинг MVP, назвав ситуацию с Дончичем безумием

Защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Остин Ривз высказался о положении своего одноклубника Луки Дончича в гонке за звание MVP.

После победы над «Бруклин Нетс» (116:99) Ривз удивился тому, что словенец, несмотря на феноменальную игру, не лидирует в гонке, а наоборот, опускается в рейтинге.

«Он продолжает опускаться в гонке MVP, для меня это безумие. Наверное, это уже неважно, может, ему нужно набирать по 60 очков, я не знаю», — сказал Ривз в послематчевом интервью.

Дончич продлил серию матчей с 30+ очками до 12 игр подряд. В марте он набирает в среднем 42 очка, а «Лейкерс» выиграли 12 встреч из 14. Несмотря на это, в последнем рейтинге MVP словенец опустился со второго места на четвёртое.