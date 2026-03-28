Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Ривз раскритиковал рейтинг MVP, назвав ситуацию с Дончичем безумием

Защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Остин Ривз высказался о положении своего одноклубника Луки Дончича в гонке за звание MVP.

НБА — регулярный чемпионат
28 марта 2026, суббота. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
116 : 99
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Лос-Анджелес Лейкерс: Дончич - 41, Ривз - 26, Джеймс - 14, Хэйс - 10, Эйтон - 9, Хатимура - 8, Кеннард - 5, Джеймс - 3, Вандербилт, Кнехт, Ларэвиа, Клебер, Тимме, Бафкин
Бруклин Нетс: Майнотт - 18, Уильямс - 16, Клэкстон - 16, Сараф - 10, Уилсон - 9, Траоре - 9, Пауэлл - 7, Мэнн - 5, Клауни - 5, Агбаджи - 2, Джонсон - 2, Лидделл, Этьенн, Смит

После победы над «Бруклин Нетс» (116:99) Ривз удивился тому, что словенец, несмотря на феноменальную игру, не лидирует в гонке, а наоборот, опускается в рейтинге.

«Он продолжает опускаться в гонке MVP, для меня это безумие. Наверное, это уже неважно, может, ему нужно набирать по 60 очков, я не знаю», — сказал Ривз в послематчевом интервью.

Дончич продлил серию матчей с 30+ очками до 12 игр подряд. В марте он набирает в среднем 42 очка, а «Лейкерс» выиграли 12 встреч из 14. Несмотря на это, в последнем рейтинге MVP словенец опустился со второго места на четвёртое.

