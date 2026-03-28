«Не смог бы играть в мою эпоху». Экс-игрок НБА раскритиковал Карри за любовь к трёхочковым

Бывший игрок НБА Рашад Маккантс заявил, что защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри не добился бы успеха в лиге времён его карьеры. Экс-защитник назвал массовое увлечение трёхочковыми вирусом.

«Буду честен, Карри не смог бы играть в мою эпоху. Когда он пришёл и начал бросать трёхочковые, я всегда считал: такой бросок — плохой, независимо от того, попал ты или нет», — сказал Маккантс в интервью Fadeaway World.

По его словам, сейчас баскетбол превратился в развлечение, а не информацию и обучение. Маккэнтс также раскритиковал тренеров, которые упрощают игру до формулы «три очка больше двух», назвав такой подход ленивым.

Карри четырежды становился чемпионом НБА и дважды признавался MVP. Маккэнтс выступал в лиге с 2005 по 2009 год, ни разу не сыграв в плей-офф.