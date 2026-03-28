Карасёв поделился ожиданиями от матча с ЦСКА в Единой лиге

Карасёв поделился ожиданиями от матча с ЦСКА в Единой лиге
Главный тренер МБА-МАИ Василий Карасёв в преддверии матча с ЦСКА в рамках Единой лиги ВТБ отметил, что для победы над армейцами его команде необходимо показать свой лучший баскетбол и выложиться на все 100%.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
29 марта 2026, воскресенье. 14:00 МСК
МБА-МАИ
Москва
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Мы должны отталкиваться в первую очередь от себя и своей игры. С такими командами как ЦСКА необходимо показывать свой лучший баскетбол, чтобы иметь шансы на положительный результат. В предыдущей встрече нам это где-то удалось, забили довольно много, хотя в защите были проблемы. В любом случае тогда мы доказали, что можем бороться, будем стараться повторить это – продемонстрировать такую же игру в нападении, но сыграть лучше в защите. Если не выкладываешься на все 100%, обыграть армейцев невозможно. Каждый завтра должен выдать свой максимум», — цитирует Карасёва пресс-служба клуба.

В предыдущей встрече между командами армейцы одержали победу, но, по словам Карасёва, его команда показала, что способна навязать борьбу фавориту — в нападении удалось много забить, хотя защита стала слабым местом.

