Карасёв поделился ожиданиями от матча с ЦСКА в Единой лиге

Главный тренер МБА-МАИ Василий Карасёв в преддверии матча с ЦСКА в рамках Единой лиги ВТБ отметил, что для победы над армейцами его команде необходимо показать свой лучший баскетбол и выложиться на все 100%.

«Мы должны отталкиваться в первую очередь от себя и своей игры. С такими командами как ЦСКА необходимо показывать свой лучший баскетбол, чтобы иметь шансы на положительный результат. В предыдущей встрече нам это где-то удалось, забили довольно много, хотя в защите были проблемы. В любом случае тогда мы доказали, что можем бороться, будем стараться повторить это – продемонстрировать такую же игру в нападении, но сыграть лучше в защите. Если не выкладываешься на все 100%, обыграть армейцев невозможно. Каждый завтра должен выдать свой максимум», — цитирует Карасёва пресс-служба клуба.

