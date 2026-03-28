Йокич повторил уникальное достижение Уэстбрука в НБА

Йокич повторил уникальное достижение Уэстбрука в НБА
Центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич в четвёртом матче подряд оформил трипл-дабл с показателями не менее 25 очков, 15 подборов и 15 передач. Он стал вторым игроком в истории НБА, которому покорилось это достижение, сообщает Basket News. Впервые это достижение покорилось его бывшему партнёру по команде Расселл Уэстбруку.

НБА — регулярный чемпионат
28 марта 2026, суббота. 04:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
135 : 129
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Денвер Наггетс: Йокич - 33, Мюррэй - 31, Хардуэй-младший - 21, Гордон - 17, Джонсон - 12, Браун - 7, Уотсон - 7, Браун - 7, Строутер, Джонс, Холмс, Валанчюнас, Джонс, Ннаджи, Пикетт
Юта Джаз: Филиповски - 25, Уильямс - 24, Чендлер - 16, Кончар - 16, Бэйли - 15, Сенсабо - 13, Харклесс - 11, Чьебв - 9, Кольер, Михайлюк, Мбенг, Лав

В домашней игре с «Ютой Джаз» (135:129) серб провёл на площадке 39 минут, набрав 33 очка, 15 подборов и 12 передач, реализовав 13 из 16 бросков с игры (81%).

Йокич оформил 195-й трипл-дабл в карьере и теперь отстаёт от Уэстбрука, лидирующего в истории НБА по этому показателю, на 15 матчей. При этом сербский центровой второй сезон подряд идёт со средними показателями трипл-дабла: в текущей регулярке он набирает 27,9 очка, делает 12,8 подбора и 10,8 передачи за игру.

