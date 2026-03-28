Экс-игрок НБА Маккэнтс выбрал лучшего баскетболиста лиги

Бывший игрок НБА Рашад Маккэнтс заявил, что центровой «Сан-Антонио» Виктор Вембаньяма — лучший баскетболист лиги и главный претендент на звание MVP.

«Виктор — лучший игрок НБА. Без вариантов. Шей стабильно набирает 30, но не влияет на игру в защите так, как Виктор. А Виктор влияет на игру в нападении больше, чем Шей. Уэмби не нужно ничего из того, что делает Шей», — приводит слова Маккэнтса Fadeaway World.

Аналитик призвал пересмотреть критерии отбора MVP, вспомнив пример Коби Брайанта, которого недооценивали из-за недостаточного внимания к защите. В текущем сезоне 22-летний француз набирает 24,2 очка, делает 10,8 подбора и 3,7 блок-шота в среднем за матч. «Спёрс» занимают второе место на Западе.

