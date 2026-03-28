Единая лига: результаты матчей 28 марта

В четверг, 28 марта, в регулярном чемпионате Единой лиги в сезоне-2025/2026 состоялся очередной игровой день, в рамках которого поклонники российского баскетбола смогли посмотреть один матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его результатом.

Единая лига. Результаты встреч на 28 марта:

«Енисей» — «Бетсити Парма» — 97:78.

Возглавляет турнирную таблицу действующий чемпион турнира московский ЦСКА, одержавший 30 побед при трёх поражениях в 33 играх. На втором месте расположился казанский УНИКС — 28 побед и пять поражений. Тройку лидеров замыкает санкт-петербургский «Зенит» — 24 победы при 10 поражениях.