Тримбл надеется, что ЦСКА вернётся в Евролигу в течение трёх лет

Комментарии

Американский разыгрывающий ЦСКА Мело Тримбл выразил надежду, что московский клуб в ближайшие три года вернётся в Евролигу и станет победителем турнира.

«Надеюсь, что мы вернёмся. И все в моей команде тоже. У меня три года контракта — надеюсь, за это время мы вернёмся, одержим победу и станем легендами», — сказал Тримбл в интервью ТАСС.

Ранее президент ЦСКА Андрей Ватутин заявил, что возвращение российских клубов в Евролигу в ближайшее время не произойдёт. Напомним, российские команды отстранены от турнира с 2022 года после начала конфликта на Украине. В последний раз армейцы становились чемпионами Евролиги в 2019 году.

