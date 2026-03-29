Айзея Томас назвал количество игроков, способных побить рекорд Чемберлена по очкам за матч

Член Зала славы НБА, легендарный разыгрывающий «Детройт Пистонс» Айзея Томас заявил, что большинство современных баскетболистов способны превзойти историческое достижение Уилта Чемберлена, набравшего 100 очков за матч.

«Если любой игрок НБА поймает кураж, мяч будет доставляться ему в каждой атаке, сможет ли он набрать 100? Абсолютно. Из 450 игроков, вероятно, 420 могли бы это сделать», — сказал Томас в подкасте Run It Back.

Вопрос о возможности побить рекорд Чемберлена вновь стал актуальным после того, как центровой «Майами Хит» Бам Адебайо набрал 83 очка в недавнем матче. Это лучший результат в лиге после знаменитой игры Чемберлена в 1962 году. Всего в истории НБА было 16 матчей, в которых игрок набирал 70 и более очков, в шести из них принимал участие Чемберлену.