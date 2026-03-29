Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Джейсон Кидд назвал приоритетом победу Купера Флэгга в гонке новичков

Главный тренер «Даллас Маверикс» Джейсон Кидд заявил, что для команды является «большим приоритетом» завоевание форвардом Купером Флэггом награды «Новичок года» по итогам сезона. Об этом он рассказал журналисту Dallas Hoops Journal Гранту Афсету.

«Да, это большой приоритет. Это значимая награда — новичком становишься только раз. Купер должен делать свою работу, и он её делает. Он проводит исторический сезон. Если сравнить его показатели с прошлыми победителями, разница очевидна — её даже нет. Иногда на голосование влияет популярность или тренды, но если строго по игре, Купер хорош как никто», — цитирует Кидда Dallas Hoops Journal.

Главным конкурентом Флэгга в борьбе за награду является Кон Книппел из «Шарлотт Хорнетс». В текущем сезоне 19-летний форвард «Маверикс» набирает в среднем 20,6 очка, 6,6 подбора и 4,6 передачи за 34 минуты. Даллас с результатом 24-50 занимает 13-е место в Западной конференции.

