Порзингис определился с будущим в «Голден Стэйт Уорриорз»

Латвийский центровой Кристапс Порзингис, перешедший в «Голден Стэйт Уорриорз» по ходу сезона, скорее всего, переподпишет контракт с клубом предстоящим летом.

Контракт 30-летнего баскетболиста истекает по окончании сезона. По информации инсайдера NBC Sports Bay Area Монти Пула, Порзингис уже сейчас рассматривает вариант с подписанием нового соглашения.

«Хотя Порзингис публично не агитирует за то, чтобы остаться в «Уорриорз», первые впечатления говорят, что он уже думает об этом. Его привлекает возможность играть вместе с Карри, он верит в медицинский штаб команды во главе с доктором Риком Селебрини», — пишет Пул.

В 10 матчах за «Голден Стэйт» Порзингис набирает в среднем 17,1 очка, делает 4,7 подбора и 1,4 блок-шота за 23 минуты.