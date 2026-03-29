МБА-МАИ — ЦСКА. Прямая трансляция
Порзингис определился с будущим в «Голден Стэйт Уорриорз»

Порзингис определился с будущим в «Голден Стэйт Уорриорз»
Латвийский центровой Кристапс Порзингис, перешедший в «Голден Стэйт Уорриорз» по ходу сезона, скорее всего, переподпишет контракт с клубом предстоящим летом.

Контракт 30-летнего баскетболиста истекает по окончании сезона. По информации инсайдера NBC Sports Bay Area Монти Пула, Порзингис уже сейчас рассматривает вариант с подписанием нового соглашения.

«Хотя Порзингис публично не агитирует за то, чтобы остаться в «Уорриорз», первые впечатления говорят, что он уже думает об этом. Его привлекает возможность играть вместе с Карри, он верит в медицинский штаб команды во главе с доктором Риком Селебрини», — пишет Пул.

В 10 матчах за «Голден Стэйт» Порзингис набирает в среднем 17,1 очка, делает 4,7 подбора и 1,4 блок-шота за 23 минуты.

Материалы по теме
$ 193 млн на скамейке. Как травмы самых дорогих звёзд ломают сезон «Голден Стэйт»
$ 193 млн на скамейке. Как травмы самых дорогих звёзд ломают сезон «Голден Стэйт»
