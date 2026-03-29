МБА-МАИ — ЦСКА. Прямая трансляция
Главная Баскетбол Новости

Милуоки Бакс — Сан-Антонио Спёрс, результат матча 29 марта 2026, счет 95:127, регулярный чемпионат НБА 2025-2026

Дабл-дабл Вембаньямы и трипл-дабл Касла помогли «Сан-Антонио» разгромить «Милуоки»
Комментарии

В ночь с 25 на 26 марта мск на паркете арены «Файсерв-форум» в Милуоки (США) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между клубами «Милуоки Бакс» и «Сан-Антонио Спёрс». Гости выиграли встречу с разгромным счётом 127:95.

НБА — регулярный чемпионат
28 марта 2026, суббота. 22:00 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
95 : 127
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Милуоки Бакс: Трент-мл. - 18, Тёрнер - 15, Роллинз - 12, Дженг - 12, Джексон - 11, Симс - 10, Грин - 7, Принс - 5, Нэнс - 5, Райан
Сан-Антонио Спёрс: Вембаньяма - 23, Касл - 22, Джонсон - 16, Васселл - 16, Харпер - 14, Фокс - 12, Шампани - 11, Брайант - 4, Барнс - 3, Маклафлин - 2, Корнет - 2, Олиник - 1, Уотерс III - 1, Бийомбо, Пламли

Самым результативным игроком матча французский центровой «Сан-Антонио» Виктор Вембаньяма, который оформил дабл-дабл — в его активе 23 набранных очка и 15 подборов, а также шесть результативных передач. Его партнёр по команде американский защитник Стефон Касл завершил встречу с трипл-даблом: 22 очка, 10 подборов и 10 ассистов. Больше всех очков (18) в составе хозяев набрал Гари Трент-младший.

«Спёрс» продлили успешную серию в НБА до восьми побед. «Бакс» потерпели третье поражение подряд.

Ловушка для чемпионов. Как фейковая звезда кино для взрослых шантажировала игроков НБА
