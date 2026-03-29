Дабл-дабл Вембаньямы и трипл-дабл Касла помогли «Сан-Антонио» разгромить «Милуоки»

В ночь с 25 на 26 марта мск на паркете арены «Файсерв-форум» в Милуоки (США) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между клубами «Милуоки Бакс» и «Сан-Антонио Спёрс». Гости выиграли встречу с разгромным счётом 127:95.

Самым результативным игроком матча французский центровой «Сан-Антонио» Виктор Вембаньяма, который оформил дабл-дабл — в его активе 23 набранных очка и 15 подборов, а также шесть результативных передач. Его партнёр по команде американский защитник Стефон Касл завершил встречу с трипл-даблом: 22 очка, 10 подборов и 10 ассистов. Больше всех очков (18) в составе хозяев набрал Гари Трент-младший.

«Спёрс» продлили успешную серию в НБА до восьми побед. «Бакс» потерпели третье поражение подряд.