МБА-МАИ — ЦСКА. Прямая трансляция
14:00 Мск
Миннесота Тимбервулвз— Детройт Пистонс, результат матча 29 марта 2026, счет 87:109, регулярный чемпионат НБА 2025-2026

«Детройт» обыграл «Миннесоту» в матче НБА
Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Миннесота Тимбервулвз» принимал «Детройт Пистонс». Встреча прошла в Миннеаполисе на стадионе «Таргет-центр» и закончилась победой гостей со счётом 109:87.

НБА — регулярный чемпионат
29 марта 2026, воскресенье. 00:30 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
87 : 109
Детройт Пистонс
Детройт
Миннесота Тимбервулвз: Дивинченцо - 22, Гобер - 14, Рэндл - 11, Кларк - 9, Шеннон - 8, Рид - 8, Хиланд - 6, Беранже - 4, Конли - 3, Андерсон - 2, Филлипс, Инглс
Детройт Пистонс: Харрис - 18, Холланд - 13, Дженкинс - 13, Рид - 12, Хаертер - 11, Дюрен - 10, Робинсон - 10, Леверт - 8, Томпсон - 6, Грин - 6, Ланир - 2, Сассер, Смит

Самым результативным в составе «Миннесоты» стал Донте Дивинченцо, который записал в свой актив 22 очка.

Лучшую результативность в «Детройте» показал Тобиас Харрик, набравший 18 очков.

Таким образом, «Миннесота» потерпела первое поражение после двух побед подряд. «Детройт», в свою очередь, одержал вторую победу кряду.

В следующем матче регулярного чемпионата «Миннесота» сыграет «Даллас Маверикс», а «Детройт» сыграет с «Оклахома-Сити Тандерс».

