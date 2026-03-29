«Детройт» обыграл «Миннесоту» в матче НБА

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Миннесота Тимбервулвз» принимал «Детройт Пистонс». Встреча прошла в Миннеаполисе на стадионе «Таргет-центр» и закончилась победой гостей со счётом 109:87.

Самым результативным в составе «Миннесоты» стал Донте Дивинченцо, который записал в свой актив 22 очка.

Лучшую результативность в «Детройте» показал Тобиас Харрик, набравший 18 очков.

Таким образом, «Миннесота» потерпела первое поражение после двух побед подряд. «Детройт», в свою очередь, одержал вторую победу кряду.

В следующем матче регулярного чемпионата «Миннесота» сыграет «Даллас Маверикс», а «Детройт» сыграет с «Оклахома-Сити Тандерс».