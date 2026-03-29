«Детройт» обыграл «Миннесоту» в матче НБА
Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Миннесота Тимбервулвз» принимал «Детройт Пистонс». Встреча прошла в Миннеаполисе на стадионе «Таргет-центр» и закончилась победой гостей со счётом 109:87.
НБА — регулярный чемпионат
29 марта 2026, воскресенье. 00:30 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
87 : 109
Детройт Пистонс
Детройт
Миннесота Тимбервулвз: Дивинченцо - 22, Гобер - 14, Рэндл - 11, Кларк - 9, Шеннон - 8, Рид - 8, Хиланд - 6, Беранже - 4, Конли - 3, Андерсон - 2, Филлипс, Инглс
Детройт Пистонс: Харрис - 18, Холланд - 13, Дженкинс - 13, Рид - 12, Хаертер - 11, Дюрен - 10, Робинсон - 10, Леверт - 8, Томпсон - 6, Грин - 6, Ланир - 2, Сассер, Смит
Самым результативным в составе «Миннесоты» стал Донте Дивинченцо, который записал в свой актив 22 очка.
Лучшую результативность в «Детройте» показал Тобиас Харрик, набравший 18 очков.
Таким образом, «Миннесота» потерпела первое поражение после двух побед подряд. «Детройт», в свою очередь, одержал вторую победу кряду.
В следующем матче регулярного чемпионата «Миннесота» сыграет «Даллас Маверикс», а «Детройт» сыграет с «Оклахома-Сити Тандерс».
