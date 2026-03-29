УНИКС — Локомотив-Кубань. Прямая трансляция
«Игроки просто слишком хороши». Виктор Вембаньяма — о мнении, что в НБА плохая защита

«Игроки просто слишком хороши». Виктор Вембаньяма — о мнении, что в НБА плохая защита
Центровой «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма опроверг распространённое мнение, что в НБА не играют в защиту. По словам француза, подготовка команд и уровень нападения находятся на высочайшем уровне.

«До того как я попал сюда, много говорили о том, что в НБА больше никто не защищается. Я много слышал об этом до приезда, но это просто неправда. Игроки просто слишком хороши. Люди действительно играют в защите и проводят много разбора соперника», — приводит слова Вембаньямы Basket News.

В текущем сезоне 22-летний центровой набирает 24,2 очка, делает 11,3 подбора и три передачи в среднем за матч, лидируя в лиге по блок-шотам (3,1). «Спёрс» с результатом 56-18 занимают второе место в Западной конференции.

Сейчас читают:
Вембаньяма назвал три причины, почему он достоин звания MVP
