Результаты игрового дня НБА 28 марта

В ночь с 28 на 29 марта мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день сезона-2025/2026. В его рамках прошли шесть матчей регулярного чемпионата. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.

Результаты игрового дня НБА 28-29 марта:

«Милуоки Бакс» — «Сан-Антонио Спёрс» — 95:127.

«Миннесота Тимбервулвз» — «Детройт Пистонс» — 87:109.

«Шарлотт Хорнетс» — «Филадельфия Сиксерс» — 114:118.

«Атланта Хоукс» — «Сакраменто Кингз» — 123:113.

«Мемфис Гриззлиз» — «Чикаго Буллз» — 125:124.

«Финикс Санз» — «Юта Джаз» — 134:109.

Лидером НБА по-прежнему является «Оклахома-Сити Тандер», который с результатом 58-16 возглавляет таблицу Западной конференции и всей лиги.