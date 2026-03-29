Единая лига: расписание матчей 29 марта

Сегодня, 29 марта, в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026 состоится очередной игровой день, в рамках которого поклонники российского баскетбола смогут посмотреть три матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием.

Единая лига. Расписание матчей на 28 марта (время московское)

14:00. «МБА-МАИ» — ЦСКА.

16:00. «Автодор» — «Пари Нижний Новгород».

18:00. УНИКС — «Локомотив-Кубань».

Возглавляет турнирную таблицу действующий чемпион Единой лиги ЦСКА, одержавший 30 побед при трёх поражениях. На втором месте казанский УНИКС, у которого 28 побед и пять поражений. На третьем месте располагается санкт-петербургский «Зенит» — 24 победы и 10 поражений.