НБА официально дисквалифицировала Луку Дончича на один матч за перебор фолов

Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич пропустит игру с «Вашингтон Уизардс» в ночь на 31 марта из-за автоматической дисквалификации. Словенец получил 16-й технический фол в сезоне во время матча с «Бруклин Нетс» (116:99), и лига не стала его отменять, сообщает официальный сайт НБА.

Технический фол был зафиксирован за 5 минут 12 секунд до конца третьей четверти после того, как Дончича наказали фолом в атаке. Затем последовала перепалка с форвардом «Бруклина» Зайари Уильямсом, которая спровоцировала свисток арбитра Шона Райта. По правилам НБА 16-й технический фол в регулярном сезоне влечёт автоматическую дисквалификацию на одну игру без сохранения зарплаты. Пропуск встречи обойдётся словенцу примерно в $ 317 тыс.

Дончич стал вторым игроком в этом сезоне, кто достиг лимита технических фолов, — ранее аналогичное наказание понёс форвард «Хьюстона» Диллон Брукс. Напомним, неделей ранее словенец избежал дисквалификации после инцидента с центровым «Орландо» Гогой Битадзе, когда лига отменила его технический фол.