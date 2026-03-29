УНИКС — Локомотив-Кубань. Прямая трансляция
Дирк Новицки предупредил команды НБА о силе «Лейкерс»

Дирк Новицки предупредил команды НБА о силе «Лейкерс»
Легендарный немецкий баскетболист Дирк Новицки высоко оценил игру «Лос-Анджелес Лейкерс» и заявил, что эта команда представляет серьёзную угрозу для соперников в плей-офф.

«Лука Дончич показывает невероятный баскетбол. У него отлично работает степбэк, и, когда это так, его практически невозможно остановить. Большая тройка здорова и находит свои роли. Леброн Джеймс отлично справляется с тем, чтобы отойти на второй план и позволить молодым вести игру. Он всё ещё лучший игрок в переходе, великолепный плеймейкер и обладает самым высоким IQ. Он позволяет Остину Ривзу и Луке делать своё дело», — приводит слова Новицки издание Fadeaway World.

«Лейкерс» выиграли 14 из последних 16 матчей и с результатом 48-26 занимают третье место в Западной конференции.

