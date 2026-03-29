Лука Дончич назвал себя поклонником суперзвезды женской НБА Кейтлин Кларк

Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич ответил на вопрос о звёздной баскетболистке «Индианы Фивер» Кейтлин Кларк. Словенец заявил, что внимательно следит за её игрой и мечтает посетить матч с её участием.

«Лично с ней не знаком, но большой её поклонник. Я смотрю много игр с участием Кларк. Баскетбол в её исполнении очень хорош, поэтому я обязательно должен сходить на её матч вживую», — приводит слова Дончича The SportsRush.

Кларк присутствовала на игре «Лейкерс» с «Индианой Пэйсерс» (137:130) и даже попробовала себя в роли фотографа. 23-летняя защитница «Фивер» является одной из главных звёзд женской НБА. В прошлом сезоне она была признана новичком года и вошла в первую сборную всех звёзд лиги.