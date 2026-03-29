УНИКС — Локомотив-Кубань. Прямая трансляция
Главная Баскетбол Новости

Лука Дончич назвал себя поклонником суперзвезды женской НБА Кейтлин Кларк

Лука Дончич назвал себя поклонником суперзвезды женской НБА Кейтлин Кларк
Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич ответил на вопрос о звёздной баскетболистке «Индианы Фивер» Кейтлин Кларк. Словенец заявил, что внимательно следит за её игрой и мечтает посетить матч с её участием.

«Лично с ней не знаком, но большой её поклонник. Я смотрю много игр с участием Кларк. Баскетбол в её исполнении очень хорош, поэтому я обязательно должен сходить на её матч вживую», — приводит слова Дончича The SportsRush.

Кларк присутствовала на игре «Лейкерс» с «Индианой Пэйсерс» (137:130) и даже попробовала себя в роли фотографа. 23-летняя защитница «Фивер» является одной из главных звёзд женской НБА. В прошлом сезоне она была признана новичком года и вошла в первую сборную всех звёзд лиги.

Материалы по теме
НБА официально дисквалифицировала Луку Дончича на один матч за перебор фолов
Материалы по теме
Лука Дончич повторил историческое достижение Майкла Джордана
Истории
Лука Дончич повторил историческое достижение Майкла Джордана
