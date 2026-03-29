Евролига рассматривает два формата на сезон-2026/2027, сохраняя позицию по бану России

Совет директоров Евролиги примет решение о формате следующего сезона на заседании 14 апреля. Сейчас обсуждаются два варианта: сохранить нынешнюю круговую систему с 20 командами или расширить турнир до 22 клубов с разделением на две конференции.

«Конференции имеют смысл только при расширении хотя бы до 22 команд, иначе количество матчей сократится, что может снизить доходы», — приводит слова генерального директора лиги Чуса Буэно La Gazzetta dello Sport.

Два гранда — «Реал» и «Фенербахче» — пока не подписали новое долгосрочное соглашение. Буэно выразил оптимизм, что они останутся в лиге.

Касаясь геополитики, Буэно подтвердил, что позиция Евролиги в отношении России остаётся неизменной — российские клубы по-прежнему отстранены. Израильские команды и «Дубай Баскетбол» продолжают проводить домашние матчи на выезде. «Пока изменений нет», — резюмировал он.