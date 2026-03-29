Яннис Адетокунбо опубликовал неоднозначный пост после непопадания «Бакс» в плей-офф

31-летний греческий форвард, чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), игрок «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо опубликовал в социальных сетях пост после того, как его команда потеряла шансы на попадание в плей-офф НБА-2025/2026.

Греческий форвард выложил две фотографии из тренажёрного зала с подписью: «Молитвы о моём падении не делают тебя религиозным».

Команда Янниса официально лишилась последних шансов на плей-офф после поражения от «Сан-Антонио Спёрс» (95:127) 28 марта. «Бакс» имеют баланс побед и поражений 29-44 и занимают 11-е место в Восточной конференции.

Публикация Янниса появилась на фоне сообщений о разногласиях между двукратным MVP и организацией по поводу досрочного завершения сезона из-за травмы колена, полученной 16 марта. Совладелец клуба Уэс Иденс дал понять, что звезда либо подпишет новый контракт, либо будет обменян.